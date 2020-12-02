"Слуга народу" визначилась із кандидатом на голову Чернігівської облради
Фракція «Слуги народу» в Чернігівській обласній раді висунула Олену Дмитренко на голову Чернігівської обласної ради.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці обласної організації партії, передає RegioNews.
Повідомляється, що рішення висунути Олену Дмитренко на посаду голови обласної ради прийнято на засіданні фракції "Слуги народу" 1 грудня.
Олена Дмитренко очолювала обласний список партії "Слуга народу" на місцевих виборах. До цього працювала Козелецьким селищним головою.
Фракція "Слуги народу" в обласній раді висунула Олену Дмитренко на голову Чернігівської обласної ради На засіданні...Posted by Слуга Народу - Чернігівщина on Wednesday, December 2, 2020
Також повідомляється, що головою фракції обрано Дмитра Іванова.
За даними ЦВК від партії "Слуга народу" в Чернігівську обласну раду обрано 8 депутатів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перша сесія нової Чернігівської облради призначена на 3 грудня.