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02 грудня 2020, 18:22 5

"Слуга народу" визначилась із кандидатом на голову Чернігівської облради

02 грудня 2020, 18:22 5
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Фото з Facebook-сторінки "Слуга народу - Чернігівщина"
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Фракція «Слуги народу» в Чернігівській обласній раді висунула Олену Дмитренко на голову Чернігівської обласної ради.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці обласної організації партії, передає RegioNews.

Повідомляється, що рішення висунути Олену Дмитренко на посаду голови обласної ради прийнято на засіданні фракції "Слуги народу" 1 грудня.

Олена Дмитренко очолювала обласний список партії "Слуга народу" на місцевих виборах. До цього працювала Козелецьким селищним головою.

Фракція "Слуги народу" в обласній раді висунула Олену Дмитренко на голову Чернігівської обласної ради На засіданні...

Posted by Слуга Народу - Чернігівщина on Wednesday, December 2, 2020

Також повідомляється, що головою фракції обрано Дмитра Іванова.

За даними ЦВК від партії "Слуга народу" в Чернігівську обласну раду обрано 8 депутатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перша сесія нової Чернігівської облради призначена на 3 грудня.

Слуга народа облрада Чернігівська область голова фракція
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