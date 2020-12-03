Верещук запросила голову НАБУ Ситника в парламент щодо справи заступника голови ОП Татарова

Депутати зможуть дати політичну оцінку справі

Депутати зможуть дати політичну оцінку справі

Фото: скріншот відео

Народний депутат від "Слуги народу" і екскандидат на посаду мера Києва Ірина Верещук закликала голову НАБУ Артема Ситника прийти в парламент і озвучити прізвища причетних до скандалу зі справою заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні PavlovskyNews.

У парламенті Ситник зможе надати конкретні факти та назвати прізвища тих людей, яких антикорупційне бюро підозрює у фінансових махінаціях, вважає Верещук.

Пан Ситник, ми вас запрошуємо до парламенту. Використовуйте, будь ласка, трибуну і скажіть все, що ви вважаєте за потрібне, щоб ми могли дати свою політичну оцінку, а юристи юридичну оцінку цим процесам", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, раніше Луценко заявив, що Венедіктова не мала права змінювати слідчих у справі Татарова.

Також раніше RegioNews писав, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, по якій він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Також Юрій Бутусов заявив, що Венедіктова зірвала операцію по затриманню замголови Офісу президента Татарова, вона відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів, які прийняли рішення його затримати

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова і надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.