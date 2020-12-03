В Харькове сессию горсовета назначили на 9 декабря, о приезде Кернеса неизвестно

Ранее в городском совете сообщали, что на мэра города ожидают до середины декабря

Ранее в городском совете сообщали, что на мэра города ожидают до середины декабря

Фото: из открытых источников

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Харькова, передает RegioNews.

Созвать первую сессию Харьковского городского совета Харьковского района Харьковской области VIII созыва в помещении большого зала заседаний Харьковского городского совета ... 9 декабря 2020 года в 10 часов", - говорится в сообщении.

Во время сессии председатель ТИК должен проинформировать Харьковский городской совет об итогах выборов депутатов, а также об итогах выборов городского головы.

Как сообщил в Facebook новоизбранный депутат городского совета от ОПЗЖ Анатолий Родзинский, сначала на первое заседание горсовета никто не ожидал ранее 20 декабря.

По его словам, также депутаты видят маловероятным приезд мэра Харькова Геннадия Кернеса на первую сессию, и когда это произойдет, неизвестно.

Напомним, 2 декабря депутаты изменили регламент таким образом, что заседание горсовета Харькова может пройти без Кернеса, он до сих пор находится на лечении в Германии

Ранее в городском совете Харькова сообщали, что главу города ожидают к середине декабря.

4 ноября городская ТИК объявила Геннадия Кернеса городским главой - он победил в первом туре с результатом 60,34%.

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