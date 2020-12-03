У Харкові мітингують представники профспілок
Близько 30 членів Об'єднання профспілок Харківської області вийшли на акцію протесту до Палацу Праці на пл. Конституції, вони виступають проти законопроэктів, які, на їхню думку, "звужують права працівників і профспілок".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.
За словами голови Об'єднання профспілок Харківської області Сергія Тесленка, акція в Харкові проходить на підтримку протесту в Києві.
Люди тримають плакати: "Ні антинародним законами" і "Харків'яни проти зниження життєвого рівня громадян". Учасники протесту також встановили намет та роздають перехожим тематичні агітаційні матеріали.
У Києві Федерація профспілок України проводить свою акцію протесту біля Верховної Ради України, щоб відстояти інтереси прав працівників через зміни законодавства, які виносяться на розгляд Верховної Ради в частині зменшення прав і профспілок, і працівників, - сказав Тесленко.
Мова йде про законопроєкти №2708, 2584, 2681, що стосуються внесення змін до Кодексу законів про працю України та Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності". Тесленко додав, що аналогічні акції проходять у різних містах України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові біля облдержадміністрації пікетували представники профспілок.