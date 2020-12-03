У Харкові мітингують представники профспілок

Акція в Харкові проходить на підтримку протесту в Києві.

Акція в Харкові проходить на підтримку протесту в Києві.

Фото Суспільне

Близько 30 членів Об'єднання профспілок Харківської області вийшли на акцію протесту до Палацу Праці на пл. Конституції, вони виступають проти законопроэктів, які, на їхню думку, "звужують права працівників і профспілок".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

За словами голови Об'єднання профспілок Харківської області Сергія Тесленка, акція в Харкові проходить на підтримку протесту в Києві.

Люди тримають плакати: "Ні антинародним законами" і "Харків'яни проти зниження життєвого рівня громадян". Учасники протесту також встановили намет та роздають перехожим тематичні агітаційні матеріали.

У Києві Федерація профспілок України проводить свою акцію протесту біля Верховної Ради України, щоб відстояти інтереси прав працівників через зміни законодавства, які виносяться на розгляд Верховної Ради в частині зменшення прав і профспілок, і працівників, - сказав Тесленко.

Мова йде про законопроєкти №2708, 2584, 2681, що стосуються внесення змін до Кодексу законів про працю України та Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності". Тесленко додав, що аналогічні акції проходять у різних містах України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові біля облдержадміністрації пікетували представники профспілок.