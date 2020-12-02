Стало відомо, на яку суму прикрасять до Нового року Офіс президента

Нових ялинок не купуватимуть

Нових ялинок не купуватимуть

Фото ZIK 2019 року

Цього року на новорічне оформлення приміщень Офісу Президента України заплановано витратити близько 40 тис. грн. Придбання ялинок не передбачене.

Про це повідомили в управлінні адміністративними будинками Державного управління справами у відповідь на інформаційний запит УНН, передає RegioNews.

На новорічне оформлення приміщень Офісу Президента України у 2020 році Управлінням заплановано витратити близько 40 000,00 грн. Кошти передбачені на закупівлю додаткових новорічних іграшок і аксесуарів, електричних гірлянд та новорічних композицій, — йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що у приміщеннях Офісу Президента України, державних резиденціях по вулиці Грушевського, 5А (Маріїнський палац) та вулиці Грушевського, 22 заплановано встановлення чотирьох штучних ялинок висотою від 2-х до 5-ти метрів.

Окрім того, планується встановлення орієнтовно 12-ти штучних ялинок висотою 1-2 м у службових приміщеннях Офісу Президента України.

Наголошується, що усі зазначені новорічні ялинки використовуються за призначенням впродовж багатьох років. У поточному році придбання ялинок не передбачене.

На новорічне оформлення приміщень Офісу Президента України у 2019 році було використано 122 995,00 грн (закупівля новорічної ялинки штучної, новорічних іграшок та аксесуарів, новорічних електричних гірлянд та новорічних композицій). Також було використано 25 200,00 грн на послуги зі встановлення та дизайнерського оформлення новорічних ялинок у державних резиденціях по вулиці Грушевського, 5А (Маріїнський палац) та вулиці Грушевського, 22, — зазначається у відповіді на запит.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вінниця відмовилася від новорічної ялинки.