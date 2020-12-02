09:29  02 грудня
Коронавірус в Україні: за добу одужало більше людей, ніж захворіло
11:52  02 грудня
Рада посилила відповідальність за продаж дітям електронних сигарет
11:22  02 грудня
В Україні зріс рівень підтримки повного локдауну - дослідження
UA | RU
UA | RU
02 грудня 2020, 11:40 2

Стало відомо, на яку суму прикрасять до Нового року Офіс президента

02 грудня 2020, 11:40 2
Читайте также на русском языке
Нових ялинок не купуватимуть
Нових ялинок не купуватимуть
Фото ZIK 2019 року
Читайте также
на русском языке

Цього року на новорічне оформлення приміщень Офісу Президента України заплановано витратити близько 40 тис. грн. Придбання ялинок не передбачене.

Про це повідомили в управлінні адміністративними будинками Державного управління справами у відповідь на інформаційний запит УНН, передає RegioNews.

На новорічне оформлення приміщень Офісу Президента України у 2020 році Управлінням заплановано витратити близько 40 000,00 грн. Кошти передбачені на закупівлю додаткових новорічних іграшок і аксесуарів, електричних гірлянд та новорічних композицій, — йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що у приміщеннях Офісу Президента України, державних резиденціях по вулиці Грушевського, 5А (Маріїнський палац) та вулиці Грушевського, 22 заплановано встановлення чотирьох штучних ялинок висотою від 2-х до 5-ти метрів.

Окрім того, планується встановлення орієнтовно 12-ти штучних ялинок висотою 1-2 м у службових приміщеннях Офісу Президента України.

Наголошується, що усі зазначені новорічні ялинки використовуються за призначенням впродовж багатьох років. У поточному році придбання ялинок не передбачене.

На новорічне оформлення приміщень Офісу Президента України у 2019 році було використано 122 995,00 грн (закупівля новорічної ялинки штучної, новорічних іграшок та аксесуарів, новорічних електричних гірлянд та новорічних композицій). Також було використано 25 200,00 грн на послуги зі встановлення та дизайнерського оформлення новорічних ялинок у державних резиденціях по вулиці Грушевського, 5А (Маріїнський палац) та вулиці Грушевського, 22, — зазначається у відповіді на запит.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вінниця відмовилася від новорічної ялинки.

Офіс президента гроші бюджетні кошти Новий рік закупівля
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зеленський планує звільнити ще чотирьох глав ОДА: ЗМІ дізналися, хто на черзі
02 грудня 2020, 10:36
Єрмак призначив своїм позаштатним радником Олексія Арестовича
01 грудня 2020, 20:26
Заступнику Єрмака Татарову найближчим часом вручать підозру у злочині — Бутусов
01 грудня 2020, 19:55
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
Всі відео »
Харківське перезавантаження: чиї позиції зміцнить нова голова ОДА Тимчук
Миколаїв після виборів: як і з ким Сєнкевичу знову доведеться домовлятись вже у новій міськраді
Всі публікації »
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Кирило Сазонов
Всі блоги »