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01 грудня 2020, 19:03 9

СБУ перевірить депутатів на Закарпатті, які співали гімн Угорщини під час присяги

01 грудня 2020, 19:03 9
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Правоохоронці хочуть перевірити всі обставини цієї події
Правоохоронці хочуть перевірити всі обставини цієї події
Фото: скріншот відео
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Працівники Служби безпеки України перевіряють інформацію про можливі ознаки протиправної діяльності депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади (ОТГ) на Закарпатті, які під час прийняття присяги співали національний гімн Угорщини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, а також народний депутат Віталій Безгін у Facebook, передає RegioNews.

В СБУ повідомили, що 21 листопада під час прийняття присяги депутатами Сюртівської ОТГ за ініціативи голови, частина депутатів виконала національний гімн Угорщини.

Отримані Службою матеріали щодо цієї події наразі ретельно перевіряються. За результатами перевірки вживатимуться відповідні заходи реагування”, - йдеться в повідомленні.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Віталій Безгін повідомив, що спільно із головою партії Олександром Корнієнком направили відповідне звернення в СБУ.

Він стверджує, що держава повинна жорстко і невідкладно реагувати на подібні випадки.

Не можна не реагувати на ситуацію навколо гімну Угорщини. Від учора ситуація на контролі голови ОДА та мажоритарника з округу. Тримаємо комунікацію з усіма органами, зокрема Службою безпеки України”, - написав Безгін.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Закарпатті СБУ проводить обшуки у лідера Партії угорців України, його підозрюють в укладенні фіктивних договорів благодійного фонду.

Того ж дня в СБУ розповіли подробиці обшуків на Закарпатті, вони підозрюють благодійний фонд у втручанні у внутрішньо-політичну ситуацію в Україні.

1 грудняу у МЗС Угорщини викликали українського посла для висловлення незадоволення і заявили, що Угорщина планує скаржитись на Україну в НАТО через обшуки на Закарпатті.

Закарпаття гімн Угорщина депутати ОТГ СБУ державна зрада
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