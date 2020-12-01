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01 декабря 2020, 19:03 8

СБУ проверит депутатов на Закарпатье, которые пели гимн Венгрии во время присяги

01 декабря 2020, 19:03 8
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Правоохранители хотят проверить все обстоятельства этого происшествия
Правоохранители хотят проверить все обстоятельства этого происшествия
Фото: скриншот видео
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Сотрудники Службы безопасности Украины проверяют информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртивской сельской объединенной территориальной общины (ОТГ) в Закарпатье, которые во время принятия присяги пели национальный гимн Венгрии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, а также народный депутат Виталий Безгин в Facebook, передает RegioNews.

В СБУ сообщили, что 21 ноября во время принятия присяги депутатами Сюртивской ОТГ по инициативе председателя, часть депутатов выполнила национальный гимн Венгрии.

Полученные Службой материалы по этому событию пока тщательно проверяются. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования", - говорится в сообщении.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Виталий Безгин сообщил, что совместно с главой партии Александром Корниенко направили соответствующее обращение в СБУ.

Он утверждает, что государство должно жестко и безотлагательно реагировать на подобные случаи.

Нельзя не реагировать на ситуацию вокруг гимна Венгрии. Со вчерашнего дня ситуация на контроле главы ОГА и мажоритарщика из округа. Держим коммуникацию со всеми органами, в частности Службой безопасности Украины", - написал Безгин.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье СБУ проводит обыски у лидера Партии венгров Украины, его подозревают в заключении фиктивных договоров благотворительного фонда.

В тот же день в СБУ рассказали подробности обысков на Закарпатье, они подозревают благотворительный фонд во вмешательстве во внутренне-политическую ситуацию в Украине.

1 декабря в МИД Венгрии вызвали украинского посла для выражения недовольства и заявили, что Венгрия планирует жаловаться на Украину в НАТО из-за обысков на Закарпатье.

Закарпатье гимн Венгрия депутаты ОТГ СБУ государственная измена
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