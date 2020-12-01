Голова Закарпатської ОДА закликав СБУ пояснити обшуки в угорських фондах

Він також просить оприлюднити на брифінгу докази антидержавної діяльності

Він також просить оприлюднити на брифінгу докази антидержавної діяльності

Фото: із відкритих джерел

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Також він заявиви, що не причетний до обшуків в угорському благодійному фонді, та закликав правоохоронців провести брифінг у зв'язку із цією ситуацією, "аби зняти питання можливих політичних інсинуацій".

Петров стверджує, що він як голова ОДА і як депутат Закарпатської облради, не має наміру "розхитати суспільно-політичну ситуацію в краї, наразити Україну на скандал міжнародного рівня".

Коли мені приписують ініціативу у тих слідчих діях та обшуках, які проводилися щодо угорських фондів на Закарпатті – це, певною мірою, образливо... я колишній контррозвідник і точно знаю, що необґрунтована примітивна груба сила – це не аргумент, особливо у політиці", - написав Петров.

Він додав, що у демократичній європейській державі голова ОДА не може втручатися в роботу правоохоронних органів, оскільки таке невтручання передбачене законодавством.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Закарпатті СБУ проводить обшуки у лідера Партії угорців України, його підозрюють в укладенні фіктивних договорів благодійного фонду.

Того ж дня в СБУ розповіли подробиці обшуків на Закарпатті, вони підозрюють благодійний фонд у втручанні у внутрішньо-політичну ситуацію в Україні.

1 грудняу у МЗС Угорщини викликали українського посла для висловлення незадоволення і заявили, що Угорщина планує скаржитись на Україну в НАТО через обшуки на Закарпатті.