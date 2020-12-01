Первая сессия нового Черниговского облсовета назначена на 3 декабря

Она будет проводиться в режиме ограниченного доступа

Она будет проводиться в режиме ограниченного доступа

Фото из открытых источников

Пленарное заседание новоизбранного Черниговского областного совета состоится 03 декабря в 12.00 в зале заседаний областного совета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Черниговского облсовета.

Черниговская областная территориальная избирательная комиссия на своем заседании 27 ноября постановила созвать первую сессию Черниговского областного совета 8 созыва.

Пленарное заседание состоится 03 декабря в 12.00 в зале заседаний областного совета.

Обращаем внимание на то, что, учитывая сложную эпидемическую ситуацию, работа первой сессии областного совета проводится в режиме ограниченного доступа с участием депутатов областного совета и отдельно определенных ответственных должностных лиц, - говорится в сообщении пресс-службы облсовета.

За ходом пленарного заседания можно будет наблюдать на официальной странице Черниговского областного совета в сети Facebook, где продолжится онлайн-трансляция события.

Напомним, ранее сообщалось, что председателем Львовского областного совета депутаты избрали Ирину Гримак.