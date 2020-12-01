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01 грудня 2020, 12:43 132

Олександр Лемешко від "Слуги народу” став першим заступником голови Полтавської облради

01 грудня 2020, 12:43 132
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Кандидатуру Олександра Лемешка підтримали 56 депутатів обласної ради
Кандидатуру Олександра Лемешка підтримали 56 депутатів обласної ради
Фото: Микола Лисогор
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Сьогодні, 1 грудня у Полтавській обласній раді VIII скликання депутати розпочали друге засідання. Вони обирають заступників голови ради та формують склад комісій.

Про це повідомляє інтернет-видання "Полтавщина”, передає RegioNews.

Першим заступником голови обласної ради обрали депутата від фракції "Слуга народу” Олександра Лемешка. За нього проголосували 56 депутатів із необхідних 43.

Він є директором Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Голова Полтавської облради Олександр Біленький привітав колегу з обранням. Олександр Лемешко подякував більшості депутатів за довіру та підтримку, після чого зачитав відповідну присягу”, - пише видання.

Довідка: Олександр Лемешко народився 1973 року у місті Суми. Він працює директором Полтавського юридичного інституту. Кандидат юридичних наук, доцент, член Всеукраїнської громадської організації "Асоціація кримінального права", практикуючий адвокат у сфері застосування кримінального законодавства. Додатково одержав освіту психолога.

Нагадаємо, 27 листопада головою Полтавської обласної ради переобрали Олександра Біленького, за його кандидатуру проголосував 71 депутат з 84.

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