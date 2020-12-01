Мер Запоріжжя Буряк прийняв присягу і провів першу сесію міськради

На сесії були присутні 61 депутат з 64

На сесії були присутні 61 депутат з 64

Фото: sich.zp.ua

Сьогодні, 1 грудня, відбулася перша сесія 8-го скликання Запорізької міської ради, на якій мер Володимир Буряк прийняв присягу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію муніципального телеканалу Z.

Засідання відкрив голова Запорізької міської територіальної виборчої комісії Запорізького району Андрій Кондратенко. Він зачитав список усіх представників політсил, які за результатами місцевих виборів пройшли до Запорізької міської ради, і привітав їх.

Також голова ТВК оголосив прізвище переможця виборів міського голови Запоріжжя. Їм, як відомо, став чинний міський голова Володимир Буряк.

Після цього Володимир Буряк зачитав текст присяги. Потім сесія була завершена.

Так, сесія тривала менше ніж годину. Зазначимо, що секретаря міськради поки не вибрали.

Нагадаємо, Буряк знову переміг на виборах мера Запоріжжя.