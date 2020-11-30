Ексглава Харківської ОДА Кучер заявив, що може отримати посаду в Києві

Він пообіцяв найближчим часом озвучити остаточне рішення

Він пообіцяв найближчим часом озвучити остаточне рішення

Фото: Facebook

Колишній голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер заявив, що після звільнення залишається в регіональній політиці, однак зараз думає над пропозиціями роботи у столиці.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Кучер зазначив, що сьогодні, 30 листопада підписав розпорядження про припинення повноважень голови Харківської ОДА.

Керуючись необхідністю збереження балансу в регіоні, президент прийняв саме таке рішення. Нова керівниця ХОДА отримала картбланш на побудову нових взаємин центральної влади в регіоні. Мої побажання успіху Айні Тимчук, вона завжди може розраховувати на мою допомогу і підтримку”, - написав Олексій Кучер.

Він додав, що як член команди президента, готовий поступитися персональними інтересами заради спільної справи.

Я і моя команда залишаємося в харківських політичних процесах, але не буду заперечувати, що розглядаю ряд запропонованих можливостей бути корисним президентові в Києві. Найближчим часом озвучу остаточне рішення. Все тільки починається”, - повідомив Кучер.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України під час засідання 25 листопада погодив звільнення Олексія Кучера з посади голови Харківської обласної державної адміністрації.

27 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Кучера з посади голови Харківської ОДА і призначив на цю посаду Айну Тимчук.