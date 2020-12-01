Кличко на первом заседании новоизбранного Киевсовета принес присягу мэра

01 декабря 2020

"Большое строительство" на Волыни: как Коломойский с Палицей и Ермак с Тимошенко поделят программу Зеленского

Ноябрь войдет в историю того, как подчиненные Владимира Зеленского в Волынской области смогли помочь заработать за два дня десятки миллионов гривен за счет бюджета и программы президента «Большое стро...