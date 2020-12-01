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01 декабря 2020, 13:55 6

Кличко на первом заседании новоизбранного Киевсовета принес присягу мэра

01 декабря 2020, 13:55 6
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Фото: Укринформ
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Сегодня, 1 декабря, новоизбранные депутаты Киевского городского совета IX созыва собрались на первое пленарное заседание.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания Киевсовета, передает RegioNews.

В начале заседания глава Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова зачитала постановление ТИК и объявила результаты выборов городского головы и депутатов Киевского городского совета.

В зале зарегистрировались 107 депутатов. Новоизбранному мэру Киева вручили удостоверение Киевского городского головы, он зачитал текст присяги.

Кроме этого, 120 депутатам вручили удостоверения, они начали работу.

Напомним, Кличко официально победил на выборах мэра Киева в первом туре.

Читайте также: Стали известны результаты выборов-2020 в Киеве.

Киев Киевсовет Виталий Кличко сессия горсовет депутаты
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