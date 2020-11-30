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30 ноября 2020, 19:34 7

Экс-глава Харьковской ОГА Кучер заявил, что может получить должность в Киеве

30 ноября 2020, 19:34 7
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Он пообещал в ближайшее время озвучить окончательное решение
Он пообещал в ближайшее время озвучить окончательное решение
Фото: Facebook
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Бывший председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заявил, что после увольнения остается в региональной политике, однако сейчас думает над предложениями работы в столице.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Кучер отметил, что сегодня, 30 ноября подписал распоряжение о прекращении полномочий председателя Харьковской ОГА.

Руководствуясь необходимостью сохранения баланса в регионе, президент принял именно такое решение. Новая руководительница ХОГА получила картбланш на построение новых отношений центральной власти в регионе. Мои пожелания успеха Айне Тимчук, она всегда может рассчитывать на мою помощь и поддержку", - написал Алексей Кучер.

Он добавил, что как член команды президента, готов поступиться персональными интересами ради общего дела.

Я и моя команда остаемся в харьковских политических процессах, но не буду отрицать, что рассматриваю ряд предложенных возможностей быть полезным президенту в Киеве. В ближайшее время озвучу окончательное решение. Все только начинается", - сообщил Кучер.

Напомним, Кабинет министров Украины во время заседания 25 ноября согласовал увольнение Алексея Кучера с должности председателя Харьковской областной государственной администрации.

27 ноября президент Владимир Зеленский уволил Алексея Кучера с должности председателя Харьковской ОГА и назначил на эту должность Айну Тимчук.

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