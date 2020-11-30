Экс-глава Харьковской ОГА Кучер заявил, что может получить должность в Киеве

Он пообещал в ближайшее время озвучить окончательное решение

Он пообещал в ближайшее время озвучить окончательное решение

Фото: Facebook

Бывший председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заявил, что после увольнения остается в региональной политике, однако сейчас думает над предложениями работы в столице.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Кучер отметил, что сегодня, 30 ноября подписал распоряжение о прекращении полномочий председателя Харьковской ОГА.

Руководствуясь необходимостью сохранения баланса в регионе, президент принял именно такое решение. Новая руководительница ХОГА получила картбланш на построение новых отношений центральной власти в регионе. Мои пожелания успеха Айне Тимчук, она всегда может рассчитывать на мою помощь и поддержку", - написал Алексей Кучер.

Он добавил, что как член команды президента, готов поступиться персональными интересами ради общего дела.

Я и моя команда остаемся в харьковских политических процессах, но не буду отрицать, что рассматриваю ряд предложенных возможностей быть полезным президенту в Киеве. В ближайшее время озвучу окончательное решение. Все только начинается", - сообщил Кучер.

Напомним, Кабинет министров Украины во время заседания 25 ноября согласовал увольнение Алексея Кучера с должности председателя Харьковской областной государственной администрации.

27 ноября президент Владимир Зеленский уволил Алексея Кучера с должности председателя Харьковской ОГА и назначил на эту должность Айну Тимчук.