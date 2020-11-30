Экс-глава Харьковской ОГА Кучер заявил, что может получить должность в Киеве
Бывший председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заявил, что после увольнения остается в региональной политике, однако сейчас думает над предложениями работы в столице.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Кучер отметил, что сегодня, 30 ноября подписал распоряжение о прекращении полномочий председателя Харьковской ОГА.
Руководствуясь необходимостью сохранения баланса в регионе, президент принял именно такое решение. Новая руководительница ХОГА получила картбланш на построение новых отношений центральной власти в регионе. Мои пожелания успеха Айне Тимчук, она всегда может рассчитывать на мою помощь и поддержку", - написал Алексей Кучер.
Он добавил, что как член команды президента, готов поступиться персональными интересами ради общего дела.
Я и моя команда остаемся в харьковских политических процессах, но не буду отрицать, что рассматриваю ряд предложенных возможностей быть полезным президенту в Киеве. В ближайшее время озвучу окончательное решение. Все только начинается", - сообщил Кучер.
Напомним, Кабинет министров Украины во время заседания 25 ноября согласовал увольнение Алексея Кучера с должности председателя Харьковской областной государственной администрации.
27 ноября президент Владимир Зеленский уволил Алексея Кучера с должности председателя Харьковской ОГА и назначил на эту должность Айну Тимчук.