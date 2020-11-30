Екс-міністр енергетики Насалик оскаржив закриття своєї справи щодо декларації
Колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик подав апеляційну скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) про закриття справи за обвинуваченням його в недостовірному декларуванні, яке той ухвалив на підставі скасування Конституційним судом України статті 366-1 Кримінального кодексу України.
Про це Ігор Насалик повідомив виданню "Главком”, передає RegioNews.
З мене з абсолютно безпідставного приводу, що вже доведено в суді, зробили спочатку підозрюваного, а потім й обвинуваченого. І брали участь в цьому "шабаші” і НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції - ред.), і САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура - ред.), а тепер приєднався й ВАКС. Мені не потрібна "благочинність" у вигляді закриття справи, я не винен і вимагаю відновлення своїх прав та чесного імені. Нехай несуть відповідальність всі, хто брав участь у цькуванні мене”, - заявив Насалик.
Він розповів, в що цього року Нацполіція та ДБР зареєстрували п'ять кримінальних проваджень за фактом дій слідчих НАБУ, прокурорів САП, причетних до розгляду його справи у Вищому антикорупційному суді.
Кримінальні провадження (№62020100000000149, №62020100000000104, №62020000000000569, №12020105090000464 та №12017100060005342) були зареєстровані за наступними фактами: підробки документів та доказів, невиконання рішення суду, дачі неправдивих показань, допиту ключового свідка слідчими НАБУ.
Також Насалик нагадав, що Верховний суд України 10 квітня 2019 року визнав незаконним рішення НАЗК з приводу його декларації, на підставі якого було розпочато кримінальне провадження, а результати перевірки декларації скасував.
Крім цього, Насалик наголосив, що неодноразово звертався до НАЗК щодо роз'яснень, чи зобов'язаний він вказувати в декларації "борг”, що оскаржується в суді. На що двічі отримав від НАЗК відповідь про те, що в декларації не потрібно вказувати спірні фінансові зобов'язання, які їм не визнаються і оскаржуються в суді, до рішення суду.
Ексміністр зазначив, що в разі відмови у задоволенні його апеляційної скарги, він планує відстоювати свої права та захищати інтереси аж до Європейського суду з прав людини.
Нагадаємо, у 2019 році НАБУ повідомило про підозру міністру Насалику через невнесення в декларацію $1,249 млн, які він нібито позичив у фізособи у 2014 році.
24 листопада ВАКС відмовив Насалику в продовженні розгляду його справи про нібито недостовірне декларування на підставі рішення КСУ від 27 жовтня.
Раніше Насалик заявив, що вимагає від суду продовження розгляду його справи щодо декларації.