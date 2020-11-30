13:58  30 листопада
Разумков не виключає введення локдауну в Україні
12:08  30 листопада
Житомирська ОДА перевірить лікарню, яку розкритикував міністр Степанов
13:35  30 листопада
Степанова знову запросять на годину запитань до уряду
UA | RU
UA | RU
30 листопада 2020, 15:04 3

Поліція вважає, що "Барабашово" могли підпалити

30 листопада 2020, 15:04 3
Читайте также на русском языке
Відкрито кримінальне провадження
Відкрито кримінальне провадження
Фото facebook.com/barabashovo
Читайте также
на русском языке

За фактом масштабної пожежі на території торговельного центру в суботу поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківськї області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво Київського відділу поліції, співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Площа загоряння склала близько 3000 кв. метрів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові горів торгівельний центр "Барабашово" - постраждалих немає.

підпал пожежа Барабашово Харьків ринок
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Мер Харкова повернеться в місто до 20 грудня
26 листопада 2020, 18:28
Олексій Кучер погодився стати депутатом міської ради Харкова
26 листопада 2020, 16:12
У Києві затримали злочинців, які хотіли викрасти впливового харків’янина
25 листопада 2020, 12:56
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Запорізьку облраду
Віктор Глеба: "Будівельна мафія" разом з Чернишовим і Шуляк змовилися проти реформ Зеленського
Всі публікації »
Єгор Соболєв
Кирило Сазонов
Олег Саакян
Всі блоги »