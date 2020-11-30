Поліція вважає, що "Барабашово" могли підпалити
Відкрито кримінальне провадження
Відкрито кримінальне провадження
За фактом масштабної пожежі на території торговельного центру в суботу поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківськї області.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво Київського відділу поліції, співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Площа загоряння склала близько 3000 кв. метрів.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові горів торгівельний центр "Барабашово" - постраждалих немає.
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