Поліція вважає, що "Барабашово" могли підпалити

Відкрито кримінальне провадження

Відкрито кримінальне провадження

Фото facebook.com/barabashovo

За фактом масштабної пожежі на території торговельного центру в суботу поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківськї області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво Київського відділу поліції, співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Площа загоряння склала близько 3000 кв. метрів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові горів торгівельний центр "Барабашово" - постраждалих немає.