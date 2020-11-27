Зеленський призначив головою Харківської ОДА Айну Тимчук: що про неї відомо

Тимчук у різні роки була заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації

Тимчук у різні роки була заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації

Офіс президента

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, що відповідний указ № 522/2020 президент підписав 27 листопада.

"Під час зустрічі в Офісі президента Володимир Зеленський вручив Айні Тимчук службове посвідчення та побажав успіхів у роботі на посаді", - повідомили в ОП.

Там також наголосили, що президент висловив сподівання, що регіон досягне нових щаблів розвитку.

Зазначимо, що сьогодні Зеленський звільнив з посади глави Харківської ОДА Олексія Кучера. Про це йдеться в указі №521 на сайті президента.

Довідка: Айна Тимчук народилася 1973 року у Дніпропетровську (нині Дніпро). У 1995-му закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Управління трудовими ресурсами", а у 2004 році – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України за спеціальністю "Державне управління".

У 1997-2000 роках працювала у виконкомі Дніпропетровської міської ради. З 2003 по 2006 рік – заступник голови Дніпропетровської обласної ради. Депутат Дніпропетровської облради V скликання. У 2010-2014 роках – заступник Харківського міського голови. У різні роки була заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації, до призначення на посаду голови Харківської ОДА працювала керівником апарату Дніпропетровської облдержадміністрації. Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України під час засідання 25 листопада погодив звільнення Олексія Кучера з посади голови Харківської обласної державної адміністрації. Тоді ж уряд погодив призначення на цю посаду Айни Тимчук. Під час засідання Кабмін заслухав кандидатку, яка представила своє бачення роботи.