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30 листопада 2020, 11:46 161

У Харкові ТВК в третій раз опублікувала протокол про підсумки виборів

30 листопада 2020, 11:46 161
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Два попередніх були скасовані в судах за позовом кандидата від "Слуги народу" Олексія Ваца
Два попередніх були скасовані в судах за позовом кандидата від "Слуги народу" Олексія Ваца
Фото: з відкритих джерел
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Харківська міська територіальна виборча комісія повторно опублікувала список депутатів, обраних до Харківської міської ради за результатами виборів 25 жовтня 2020 року.

Список з 84 прізвищ розміщений на сайті Харківської міськради, передає RegioNews.

Перелік обранців не змінився. У списку - ті самі прізвища, що міська комісія оголошувала вже двічі до і після рішень суду.

Раніше повідомлялось, що у Харкові скасували новий протокол Харківської міської ТВК з результатами виборів до міської ради. Таким чином, Харківський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов кандидата у депутати міськради Олексія Ваца.

Нагадаємо, що Другий апеляційний адміністративний суд скасував протокол Харківської територіальної виборчої комісії про результати виборів до міської ради.

Харьків ТВК суд депутат протокол
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