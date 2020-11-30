Харьковский областной совет соберется на первую сессию 11 декабря - ОИК
Первая сессия новоизбранного городского совета Харькова VIII созыва состоится в пятницу, 11 декабря.
Об этом сообщил член Харьковской областной избирательной комиссии Александр Коновал, передает RegioNews.
На 11 декабря на 10:00 назначили", - сообщил Коновал.
Он рассказал, что во время заседания депутаты областного совета должны принять присягу и получить депутатские удостоверения.
По словам председателя ОИК, после этого областной совет сможет решать организационные вопросы, в том числе избирать председателя, однако вопрос формирования повестки дня Харьковского областного совета не лежит в компетенции областного избиркома.
Напомним, в Харькове ТИК в третий раз опубликовала протокол об итогах выборов.
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