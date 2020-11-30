Харьковский областной совет соберется на первую сессию 11 декабря - ОИК

После принятия присяги депутаты планируют избрать председателя облсовета

После принятия присяги депутаты планируют избрать председателя облсовета

Фото: из открытых источников

Об этом сообщил член Харьковской областной избирательной комиссии Александр Коновал, передает RegioNews.

На 11 декабря на 10:00 назначили", - сообщил Коновал.

Он рассказал, что во время заседания депутаты областного совета должны принять присягу и получить депутатские удостоверения.

По словам председателя ОИК, после этого областной совет сможет решать организационные вопросы, в том числе избирать председателя, однако вопрос формирования повестки дня Харьковского областного совета не лежит в компетенции областного избиркома.

Напомним, в Харькове ТИК в третий раз опубликовала протокол об итогах выборов.

Читайте также: Стали відомі результати виборів-2020 у Харківській області.