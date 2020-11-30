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30 листопада 2020, 16:44 42

ТВК визначилася із датою першої сесії Житомирської міської ради

30 листопада 2020, 16:44 42
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Під час місцевих виборів до міської ради мешканці міста обрали 42 депутати
Під час місцевих виборів до міської ради мешканці міста обрали 42 депутати
Фото: zt-rada.gov.ua
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Перша сесія новообраної Житомирської міської ради VIII скликання відбудеться 3 грудня 2020 року.

Про це повідомила пресслужба Житомирської міської ради, передає RegioNews.

Постанову №127 від 27 листопада 2020 року про скликання першої сесії новообраної міської ради ухвалила Житомирська міська територіальна виборча комісія.

Засідання відбудеться у сесійній залі з урахуванням протиепідемічних вимог. Початок – о 10:00 год. Буде забезпечено пряму трансляцію на YouTube-каналі Житомирської міської ради”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час засідання головою Житомирської міської ТВК буде оголошено підсумки виборів депутатів міської ради, міського голови та визнання їх повноважень.

Нагадаємо, 27 листопада на першій сесії Житомирської обласної ради нового скликання депутати під час таємного голосування обрали головою облради Володимира Федоренка.

Читайте також: стали відомі результати виборів-2020 у Житомирській області.

Житомир горсовет сесія засідання ТВК депутати
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