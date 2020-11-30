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30 листопада 2020, 16:21 205

В обласній раді Черкас створили більшість і визначились із майбутнім головою

30 листопада 2020, 16:21 205
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У Черкаській обласній раді три політичні сили заявили про створення більшості
У Черкаській обласній раді три політичні сили заявили про створення більшості
Фото: Facebook
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30 листопада депутати новообраної Черкаської обласної ради від партій “Черкащани”, “Європейська солідарність” та “Батьківщина” підписали меморандум про формування більшості.

Про це у Facebook повідомив депутат обласної ради від партії "Європейська солідарність” та колишній секретар Черкаської міської ради Олександр Радуцький, передає RegioNews.

Він також оприлюднив текст меморандуму, який підписали депутати Черкаської обласної ради.

У Меморандумі йдеться про те, що коаліція демократичних сил у Черкаській обласній раді 8 скликання має за мету створити більшість та сформувати керівний склад обласної ради.

Також політичні сили домовилися підтримати кандидатуру Анатолія Підгорного на посаді голови обласної ради. Раніше він був депутатом попередньо скликання і головою обласної ради, починаючи з жовтня 2019 року.

Найбільший представницький склад має партія ВО "Черкащани”, яка завела в обласну раду 18 депутатів, у "Європейської солідарності” 9 мандатів, у "ВО "Батьківщина” – 7.

Разом ці три політичні сили отримали 34 мандати із 64, що є арифметичною більшістю, яка необхідна для прийняття більшості рішень.

Згідно із повідомленням на сайті Черкаської обласної ради, Черкаська обласна територіальна виборча комісія 25 листопада прийняла постанову №78 "Про скликання першої сесії Черкаської обласної ради", згідно із якою, перша сесія обласної ради восьмого скликання відбудеться 4 грудня об 11 годині в сесійній залі Будинку рад.

Нагадаємо, раніше стали відомі результати виборів-2020 у Черкаській області.

Черкаси облрада Батьківщина Європейська солідарність депутати коаліція
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