Нардеп Семенченко проиграл в суде дело о возврате воинских званий

Это подтверждает решение Верховного суда, опубликованное в СМИ

Это подтверждает решение Верховного суда, опубликованное в СМИ

Фото из открытых источников

Народный депутат 8 созыва от «Самопомощи» и бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко с 2016 года оспаривал в разных инстанциях решение о лишении его воинских званий — капитан резерва и майор резерва.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Верховный Суд Украины поставил точку в истории возвращения воинских званий экс-командиром добробата "Донбасс" Семёном Семенченко. Об этом свидетельствует постановление суда и опубликованная СМИ копия постановления.

22 декабря 2015 года и.о. командующего Нацгвардии лишил Семенченко воинских званий. Приказ был обнародован в январе 2016 года. Согласно позиции прокуратуры, Вышгородский районный военный комиссариат выдал Семену Семенченко заведомо ложное временное удостоверение. Следователи считали, что этот поддельный документ Семенченко использовал для того, чтобы его приняли на военную службу в части №3027.

Семенченко попытался оспорить решение о лишении его званий, и 14 сентября 2016 года Окружной админсуд Киева полностью удовлетворил иск тогдашнего нардепа. Однако уже 4 ноября 2016 года Киевский апелляционный админсуд отменил это постановление. В 2019 году дело направили рассматривать в Шестой апелляционный админсуд, но и он поддержал сторону Нацгвардии.

Последней инстанцией стал Верховный Суд, который иск бывшего нардепа не поддержал.

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