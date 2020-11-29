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29 листопада 2020, 13:15 943

Стало відомо, скільки військових ЗСУ вважаються зниклими безвісти на Донбасі

29 листопада 2020, 13:15 943
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Пошукові роботи в зоні ООС не припиняються, але бойовики не дають дозвіл на їхнє проведення на непідконтрольних територіях
Фото: із відкритих джерел
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За даними Збройних Сил України, на сьогодні зниклими безвісти вважаються 69 українських військовослужбовців.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповіла голова офісу уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Наталія Зарецька, передає RegioNews.

Основні складнощі - з пошуками на непідконтрольних територіях. Дії на тимчасово окупованих територіях узгоджуються в політичному форматі через Тристоронню контактну групу. І, на жаль, сьогодні отримати дозвіл і гарантію безпеки пошуків не вдається через позицію протилежної сторони", – розповіла Зарецька.

Вона висловила сподівання, що до кінця березня 2021 року в Україні повноцінно запрацює Комісія з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, її очільника планують обрати протягом двох тижнів.

Якщо все піде за планом, всі формальні процедури відбудуться, в березні комісія почне роботу повноцінно", – додала вона.

Також Зарецька зазначила, що загальний облік зниклих безвісти військових та цивільних осіб в зоні проведення ООС на тимчасово окупованих територіях здійснює СБУ.

Законодавство передбачає функціонування Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Технічно Єдиний реєстр може бути створений та запущений в роботу за півроку, якщо відповідне фінансування буде передбачене", – підсумувала вона.

Нагадаємо, у період з березня по жовтень в зоні проведення операції Об'єднаних сил в результаті інцидентів, не пов’язаних із бойовими діями, загинули 44 українських військових.

Донбас ООС військові загиблі ЗСУ статистика
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