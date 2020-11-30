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30 ноября 2020, 16:23 270

Олег Тягнибок планирует баллотироваться в Верховную Раду, - СМИ

30 ноября 2020, 16:23 270
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Вероятно, он будет баллотироваться на промежуточных выборах по ОИО №87
Вероятно, он будет баллотироваться на промежуточных выборах по ОИО №87
Фото из открытых источников
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Источники в руководстве ВО «Свобода» утверждают, что лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок хочет вернуться в большую политику.

Об этом сообщают Галицкие деньги, передает RegioNews.

В руководстве ВО "Свобода" рассказали, что лидер партии Олег Тягнибок хотел бы избраться в Верховную раду Украины. "Площадкой" для этого может стать избирательный округ в Прикарпатье.

По одномандатному избирательному округу №87 состоятся промежуточные выборы, поскольку народный депутат Зиновий Андрийович был избран председателем Надвирнянской громады и сложил депутатские полномочия.

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье вместо Андрийовича будут выбирать нового нардепа.

выборы Ивано-Франковск Прикарпатье нардеп ВО Свобода
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