Олег Тягнибок планирует баллотироваться в Верховную Раду, - СМИ
Вероятно, он будет баллотироваться на промежуточных выборах по ОИО №87
Вероятно, он будет баллотироваться на промежуточных выборах по ОИО №87
Источники в руководстве ВО «Свобода» утверждают, что лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок хочет вернуться в большую политику.
Об этом сообщают Галицкие деньги, передает RegioNews.
В руководстве ВО "Свобода" рассказали, что лидер партии Олег Тягнибок хотел бы избраться в Верховную раду Украины. "Площадкой" для этого может стать избирательный округ в Прикарпатье.
По одномандатному избирательному округу №87 состоятся промежуточные выборы, поскольку народный депутат Зиновий Андрийович был избран председателем Надвирнянской громады и сложил депутатские полномочия.
Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье вместо Андрийовича будут выбирать нового нардепа.
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