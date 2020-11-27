Стали відомі результати виборів-2020 у Херсонській області
За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Херсонської обласної ради та у містах Херсон, Нова Каховка та Каховка.
RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.
Так, до Херсонської обласної ради обрано 64 депутати від 7 партій. Найбільша фракція буде у ОПЗЖ (15 мандатів) та Політична партія "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут Жити!" (13 мандатів).
У місті Херсон очільником міста став лідер політсили "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут Жити!" Ігор Колихаєв. За нього проголосували 63, 59% виборців. До Херсонської міськради увійшли 5 партій. Найбільша кількість депутатів буде у "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут Жити!" (17) та ОПЗЖ (11).
У місті Нова Каховка мером обрано представника президентської партії "Слуга народу" Володимира Коваленка, за якого проголосували 60,15% виборців. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли 7 партій, лідирують ОПЗЖ та "Слуга народу" по 8 і 7 мандатів відповідно.
У місті Каховка міським головою став представник президентської партії "Слуга народу" Віталій Немерець, а до міськради пройшли 7 партій. Найбільша фракція буде у партії "Слуги народу" – 7 мандатів.
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