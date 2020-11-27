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27 листопада 2020, 11:30 446

Стали відомі результати виборів-2020 у Херсонській області

27 листопада 2020, 11:30 446
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До обласної ради обрано 64 депутати
До обласної ради обрано 64 депутати
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За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Херсонської обласної ради та у містах Херсон, Нова Каховка та Каховка.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, до Херсонської обласної ради обрано 64 депутати від 7 партій. Найбільша фракція буде у ОПЗЖ (15 мандатів) та Політична партія "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут Жити!" (13 мандатів).

У місті Херсон очільником міста став лідер політсили "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут Жити!" Ігор Колихаєв. За нього проголосували 63, 59% виборців. До Херсонської міськради увійшли 5 партій. Найбільша кількість депутатів буде у "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут Жити!" (17) та ОПЗЖ (11).

У місті Нова Каховка мером обрано представника президентської партії "Слуга народу" Володимира Коваленка, за якого проголосували 60,15% виборців. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли 7 партій, лідирують ОПЗЖ та "Слуга народу" по 8 і 7 мандатів відповідно.

У місті Каховка міським головою став представник президентської партії "Слуга народу" Віталій Немерець, а до міськради пройшли 7 партій. Найбільша фракція буде у партії "Слуги народу" – 7 мандатів.

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Чернівецькій та Дніпропетровській областях

вибори мер облрада Херсон горсовет
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