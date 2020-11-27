Стали відомі результати виборів-2020 у Херсонській області

До обласної ради обрано 64 депутати

До обласної ради обрано 64 депутати

За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Херсонської обласної ради та у містах Херсон, Нова Каховка та Каховка.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, до Херсонської обласної ради обрано 64 депутати від 7 партій. Найбільша фракція буде у ОПЗЖ (15 мандатів) та Політична партія "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут Жити!" (13 мандатів).

У місті Херсон очільником міста став лідер політсили "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут Жити!" Ігор Колихаєв. За нього проголосували 63, 59% виборців. До Херсонської міськради увійшли 5 партій. Найбільша кількість депутатів буде у "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут Жити!" (17) та ОПЗЖ (11).

У місті Нова Каховка мером обрано представника президентської партії "Слуга народу" Володимира Коваленка, за якого проголосували 60,15% виборців. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли 7 партій, лідирують ОПЗЖ та "Слуга народу" по 8 і 7 мандатів відповідно.

У місті Каховка міським головою став представник президентської партії "Слуга народу" Віталій Немерець, а до міськради пройшли 7 партій. Найбільша фракція буде у партії "Слуги народу" – 7 мандатів.

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