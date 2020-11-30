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30 листопада 2020, 11:06 97

Вибори в Чернівцях: спостерігачі виявили порушення у протоколі ДВК

30 листопада 2020, 11:06 97
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Спостерігачка написала заяву до поліції
Спостерігачка написала заяву до поліції
Фото: з відкритих джерел
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На одній з виборчих дільниць у Чернівцях у протоколі про підрахунок голосів було зазначено 13 прізвищ членів дільничної виборчої комісії із підписами біля них, в той час, як присутніх членів комісії було 12.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Громадянську мережу ОПОРА.

Від 07:00 і до завершення вечірнього засідання дільничної виборчої комісії працювало 12 членів комісії. Спостерігачка не виходила за межі приміщення для голосування. Натомість у протоколі поставлено підписи 13 осіб із зазначеними прізвищами", - йдеться у повідомленні.

Спостерігачка написала заяву до поліції. Вказано, що згідно з ч. 4 ст. 251 Виборчого кодексу України протоколи мають право підписати присутні на засіданні під час підрахунку голосів виборців кандидати, довірені та уповноважені особи.

Раніше повідомлялось, що Центральна виборча комісія оголосила явку на другому турі виборів мера у Чернівцях: вона склала лише 22,65% виборців.

ЦВК ТВК вибори Чернівці ОПОРА протокол
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