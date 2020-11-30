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30 ноября 2020, 11:35 281

В Черновцах побеждает Роман Кличук, ТИК объявила результаты второго тура

30 ноября 2020, 11:35 281
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Утром 30 ноября городская ТИК объявила результаты выборов
Утром 30 ноября городская ТИК объявила результаты выборов
Фото: Facebook
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В Черновцах Городская территориальная избирательная комиссия провела подсчет голосов и объявила окончательные результаты выборов мэра.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает RegioNews.

Черновицкая городская ТИК обработала все протоколы выборов городского головы от районных ТИК и 30 ноября объявила результаты - по количеству отданных голосов победу одержал Роман Кличук", - говорится в сообщении.

Согласно протоколу ТИК, Роман Кличук набрал 59,5% голосов, за него проголосовали 25 529 избирателей.

Его оппонент Виталий Михайлишин получил 40,5% голосов, он получил 16 100 голосов избирателей.

Количество избирателей, принявших участие в голосовании, составляет 42 874 человек, количество недействительных бюллетеней - 1245.

29 ноября в Черновцах состоялось повторное голосование на выборах городского головы, в котором выбирали между представителем "Команды Михайлишина" Виталием Михайлишиним и представителем "Единой Альтернативы" Романом Кличуком.

Справка: Роман Кличук более 20 лет занимается предпринимательской деятельностью. Был депутатом областного совета от фракции ВО "Батькивщина", позже стал сотым номером в списке "Самопомочи" на парламентских выборах. Был членом исполнительного комитета Черновицкого горсовета, однако добровольно вышел из его состава.

Напомним, 29 ноября в Черновцах выбирали мэра, все участки открылись вовремя. По данным экзит-пола, во втором туре выборов мэра Черновцов побеждает Роман Кличук.

30 ноября ЦИК назвала данные по явке на выборах в Черновцах, выбирать мэра пришло почти на 7% меньше людей, чем в первом туре.

Черновцы Местные выборы результат ТИК ОПОРА второй тур
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