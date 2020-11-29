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29 листопада 2020, 17:30 85

Фото з бюлетенями і голосування за сина: у Чернівцях продовжують фіксувати порушення

29 листопада 2020, 17:30 85
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Фото: із відкритих джерел
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У Чернівцях, де відбувається другий тур виборів мера, спостерігачі та Нацполіція продовжують фіксують порушення.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, а також Нацполіція Чернівецької області, передає RegioNews.

За даними спостерігачів, на дільницях міста одним із найпоширеніших порушень стали фотографування бюлетенів та недостатня кількість виборчих скриньок.

Також відомо, що на дільниці №730499 член дільничної виборчої комісії проголосувала за себе та за свого сина. Спостерігачі викликали поліцію та написали заяву.

Одна з членів ДВК проголосувала і за себе, і за свого сина, якого на дільниці не було і зі слів членкині, він перебуває в Італії. Бюлетені членкиня ДВК вкинула у дві різні скриньки. Поліція зафіксувала цей факт правопорушення та сфотографувала контрольні талони”, - повідомили в ОПОРІ.

Крім того, на виборчих дільницях №730455 та №730502 спостерігачі фіксували факти видачі бюлетенів членами ДВК без паспорта. А на дільниці 730510 виборець прийшов без паспорта, члени комісії видали йому бюлетень за пенсійним посвідченням.

Як повідомили в поліції Чернівецької області, станом на 14:30 правоохоронці зареєстрували 4 повідомлення про порушення, пов’язані з виборами.

За одним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, ще за трьома проводиться перевірка.

Також у Громадянській мережі ОПОРА повідомили, що станом на 16:00 явка виборців під час голосування за міського голову Чернівців становила 17,54%.

Явка виборців у Чернівцях станом на 16:00 склала 17,54% (похибка – 1,73%). Явка по Україні 25 жовтня на цей час склала 27% (похибка – 0,84%)", - розповіли в ОПОРІ.

Нагадаємо, у Чернівцях сьогодні обирають мера, усі дільниці відкрилися вчасно.

Раніше в ЦВК попередили, що другий тур виборів мера Чернівців може бути під загрозою. Також на виборах мера Чернівців спостерігачі зафіксували перші порушення.

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