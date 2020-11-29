На виборах мера Чернівців спостерігачі зафіксували перші порушення

Були виявлені порушення роботи комісії та організації проведення виборів

Були виявлені порушення роботи комісії та організації проведення виборів

Фото: із відкритих джерел

У Чернівцях спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА зафіксували перші порушення під час проведення другого туру виборів міського голови.

Про це повідомляється на сайті ОПОРИ, передає RegioNews.

Так, на дільниці №730470 члени комісії вже о 9 годині ранку заповнили протокол підрахунку голосів, у який вписали прізвища та підписи членів ДВК.

Відповідно до ч. 1 ст. 251 Виборчого кодексу дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Варто зазначити, що проведення голосування виборців не є засіданням дільничної виборчої комісії", - повідомляють спостерігачі.

У зв'язку з цим інцидентом на дільницю викликали поліцію. За підписання протоколу до моменту його остаточного заповнення членам ДВК загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 6 років.

Також на території області одразу на 16 дільницях зафіксували недостатню кількість урн та кабінок для голосування. На частині дільниць немає пандусів, чим обмежуються права людей з інвалідністю.

Ще одне порушення ОПОРА зафіксувала на виборчій дільниці №730528, де представники поліції та екзит-полу знаходилися на території дільниці. Після звернення спостерігачів в поліцію вони залишили дільницю.

Нагадаємо, у Чернівцях сьогодні обирають мера, усі дільниці відкрилися вчасно.

Раніше в ЦВК попередили, що другий тур виборів мера Чернівців може бути під загрозою.