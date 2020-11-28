Другий тур виборів мера Чернівців може бути під загрозою - ЦВК

Голосування має відбутися 29 листопада

Голосування має відбутися 29 листопада

У Центральній виборчій комісії заявили про наявність інформації від Чернівецької ТВК щодо загрози належній організації та проведенню голосування під час другого туру виборів мера Чернівців.

Як передає RegioNews, про це йдеться у заяві пресслужби ЦВК.

Так, до Чернівецької ТВК надійшли подання від місцевих організацій політичних партій про дострокове припинення повноважень членів дільничних виборчих комісій, внесених до складу комісій від цих організацій:

- Чернівецька обласна партійна організація ВО "Батьківщина" - 216 членів ДВК;

- Чернівецька територіальна організація політичної партії "Європейська Солідарність" - 128 членів ДВК;

- Чернівецька обласна організація Політичної партії "Наш край" - 85 членів ДВК;

- Чернівецька обласна організація Політичної партії "Рідне місто" - 15 членів ДВК.

При цьому в повідомленні наголошується, що до подань не надано заяви осіб про складання повноважень членів ДВК.

"Такі дії організацій партій можуть створити перешкоди в належній підготовці проведення повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови. Зокрема, за певних обставин можуть виникнути проблеми із повноважністю засідань дільничних виборчих комісій – у зв’язку з відсутністю мінімальної кількості членів комісії, необхідної для проведення засідання; із достатністю голосів для ухвалення рішень комісій, а також належною організацією роботи комісій під час голосування та підрахунку голосів виборців", - йдеться в повідомленні.

У ЦВК нагадують, що місцеві організації партій не наділені повноваженнями відкликати кандидатури, подані ними до складу виборчих комісій, а повноваження членів ДВК припиняються лише з моменту прийняття відповідного рішення територіальної виборчої комісії про зміни в складі дільничної виборчої комісії.

Нагадаємо, 29 листопада у Чернівцях відбудеться другий тур виборів мера міста, оскільки у першому турі жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів.