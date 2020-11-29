У другому турі виборів мера Чернівців фіксують низьку явку виборців

Голосування зараз триває у штатному режимі, однак бажаючих проголосувати вкрай небагато

Голосування зараз триває у штатному режимі, однак бажаючих проголосувати вкрай небагато

Фото: із відкритих джерел

Про такі дані повідомили спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА безпосередньо з дільниць, передає RegioNews.

Спостерігачі зазначають, що це більш ніж на половину менше, ніж під час голосування 25 жовтня по Україні. Тоді у першому турі на цей час вона становила 13,5%.

Явка не є високою, не є дуже низькою, проте вона може такою бути. Сподіватимемося, що вона буде підвищуватися протягом дня голосування”, - повідомила голова правління ОПОРИ Ольга Айвазовська.

Повторне волевиявлення чернівчан відбувається на 115 виборчих дільницях. Віддати свої голоси за мера можуть приблизно 185,5 тисяч виборців.

Нагадаємо, у Чернівцях сьогодні обирають мера, усі дільниці відкрилися вчасно.

Раніше в ЦВК попередили, що другий тур виборів мера Чернівців може бути під загрозою. Також повідомлялось, що на виборах мера Чернівців спостерігачі зафіксували перші порушення.