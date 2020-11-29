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29 листопада 2020, 13:57 9

У другому турі виборів мера Чернівців фіксують низьку явку виборців

29 листопада 2020, 13:57 9
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Голосування зараз триває у штатному режимі, однак бажаючих проголосувати вкрай небагато
Голосування зараз триває у штатному режимі, однак бажаючих проголосувати вкрай небагато
Фото: із відкритих джерел
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У другому турі виборів міського голови Чернівців станом на 12 годину взяли участь 6,5% виборців (похибка 0,75%).

Про такі дані повідомили спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА безпосередньо з дільниць, передає RegioNews.

Спостерігачі зазначають, що це більш ніж на половину менше, ніж під час голосування 25 жовтня по Україні. Тоді у першому турі на цей час вона становила 13,5%.

Явка не є високою, не є дуже низькою, проте вона може такою бути. Сподіватимемося, що вона буде підвищуватися протягом дня голосування”, - повідомила голова правління ОПОРИ Ольга Айвазовська.

Повторне волевиявлення чернівчан відбувається на 115 виборчих дільницях. Віддати свої голоси за мера можуть приблизно 185,5 тисяч виборців.

Нагадаємо, у Чернівцях сьогодні обирають мера, усі дільниці відкрилися вчасно.

Раніше в ЦВК попередили, що другий тур виборів мера Чернівців може бути під загрозою. Також повідомлялось, що на виборах мера Чернівців спостерігачі зафіксували перші порушення.

Чернівці Місцеві вибори виборці ОПОРА другий тур явка
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