Фото с бюллетенями и голосование за сына: в Черновцах продолжают фиксировать нарушения

Правоохранители открыли одно уголовное дело и проверяют еще три факта нарушений

Правоохранители открыли одно уголовное дело и проверяют еще три факта нарушений

Фото: из открытых источников

В Черновцах, где проходит второй тур выборов мэра, наблюдатели и Нацполиция продолжают фиксируют нарушения.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, а также Нацполиция Черновицкой области, передает RegioNews.

По данным наблюдателей, на участках города одним из самых распространенных нарушений стало фотографирование бюллетеней и недостаточное количество избирательных ящиков.

Также известно, что на участке №730499 член комиссии проголосовала за себя и за своего сына. Наблюдатели вызвали полицию и написали заявление.

Одна из членов УИК проголосовала и за себя, и за своего сына, которого на участке не было и с ее слов, он находится в Италии. Бюллетени член УИК бросила в два разных ящика. Полиция зафиксировала этот факт правонарушения и сфотографировала контрольные талоны", - сообщили в ОПОРЕ.

Кроме того, на избирательных участках №730455 и №730502 наблюдатели фиксировали факты выдачи бюллетеней членами УИК без паспорта. А на участке 730510 избиратель пришел без паспорта, члены комиссии выдали ему бюллетень по пенсионному удостоверению.

Как сообщили в полиции Черновицкой области, по состоянию на 14:30 правоохранители зарегистрировали 4 сообщения о нарушениях, связанных с выборами.

По одному факту следователи начали уголовное производство, еще по трем проводится проверка.

Также в Гражданской сети ОПОРА сообщили, что по состоянию на 16:00 явка избирателей во время голосования за мэра Черновцов составляла 17,54%.

Явка избирателей в Черновцах по состоянию на 16:00 составила 17,54% (погрешность - 1,73%). Явка по Украине 25 октября на это время составила 27% (погрешность - 0,84%)", - рассказали в ОПОРЕ.

Напомним, в Черновцах сегодня выбирают мэра, все участки открылись вовремя.

Ранее в ЦИК предупредили, что второй тур выборов мэра Черновцов может быть под угрозой. Также на выборах мэра Черновцов наблюдатели зафиксировали первые нарушения.