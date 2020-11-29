Бойовики дев’ять разів обстрілювали українські позиції - штаб ООС

Противник застосовував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм

Противник застосовував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм

Фото: Facebook

Упродовж минулої доби в зоні проведення ООС зафіксовано дев’ять обстрілів українських позицій з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Так, вогнем із великокаліберного кулемета противник намагався спровокувати наших воїнів неподалік Луганського. Дві ворожі провокації із застосуванням ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї відмічено поблизу Південного”, - йдеться в повідомленні.

Також зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню в районі населеного пункту Водяне.

На цій ділянці бойовики застосовували міномети калібру 120 мм і 82 мм, і вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У вечірній час з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2”, - зазначили в штабі ООС.

Окрім того, на Приазов’ї задокументовано проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожий безпілотник було подавлено.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень не було. Від початку поточної доби, 29 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики шість раз провокували українських захисників на Донбасі.