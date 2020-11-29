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29 ноября 2020, 13:15 935

Стало известно, сколько военных ВСУ считаются пропавшими без вести на Донбассе

29 ноября 2020, 13:15 935
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Фото: из открытых источников
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По данным Вооруженных Сил Украины, на сегодня пропавшими без вести считаются 69 украинских военнослужащих.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказала председатель офиса уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталья Зарецкая, передает RegioNews.

Основные сложности - с поисками на неподконтрольных территориях. Действия на временно оккупированных территориях согласуются в политическом формате через Трехстороннюю контактную группу. И, к сожалению, сегодня получить разрешение и гарантию безопасности поисков не удается из-за позиции противоположной стороны", - рассказала Зарецкая.

Она выразила надежду, что до конца марта 2021 года в Украине полноценно заработает Комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ее руководителя планируют избрать в течение двух недель.

Если все пойдет по плану, все формальные процедуры пройдут, в марте комиссия начнет работу полноценно", - добавила она.

Также Зарецкая отметила, что общий учет пропавших без вести военных и гражданских лиц в зоне проведения ООС на временно оккупированных территориях осуществляет СБУ.

Законодательство предусматривает функционирование Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Технически Единый реестр может быть создан и запущен в работу за полгода, если соответствующее финансирование будет предусмотрено", - подытожила она.

Напомним, в период с марта по октябрь в зоне проведения операции Объединенных сил в результате инцидентов, не связанных с боевыми действиями, погибли 44 украинских военных.

Донбасс ООС военные погибшие ВСУ статистика
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