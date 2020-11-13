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Стали відомі небойові втрати в зоні ООС за сім місяців
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13 листопада 2020, 16:14 9

Стали відомі небойові втрати в зоні ООС за сім місяців

13 листопада 2020, 16:14 9
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703 військовослужбовців отримали поранення або тілесні ушкодження
703 військовослужбовців отримали поранення або тілесні ушкодження
Фото: flickr
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У період з березня по жовтень в зоні проведення операції Об'єднаних сил в результаті інцидентів, не пов’язаних із бойовими діями, загинули 44 українських військових.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає RegioNews.

За її словами, у результаті боїв на Донбасі у цей період загинув 21 військовий, 199 отримали поранення.

Всього за сім місяців небойові втрати українських військових склали 703 людини.

Через такі втрати в спеціалізованій прокуратурі Об'єднаних сил створено відділ ... з розслідувань причин смертей військовослужбовців в небойовій обстановці", - розповіла генпрокурор.

Також Венедиктова повідомила, що загалом військова прокуратура за сім місяців розслідувала 277 кримінальних справ за фактами смертей військовослужбовців в небойових ситуаціях.

У 39 випадках підтверджено факт самогубства. 16 обвинувальних актів направлено до суду.

Нагадаємо, бойовики незаконно утримують 251 людину на Донбасі, - СБУ.

Офіс генпрокурора ООС війна військові АТО Ірина Венедіктова
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