Від початку доби бойовики шість раз провокували українських захисників на Донбасі

У хід йшли міномети, гранатомети та стрілецька зброя

У хід йшли міномети, гранатомети та стрілецька зброя

Фото: з відкритих джерел

Від початку поточної доби, 28 листопада, російсько-окупаційні війська шість разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовані неподалік населеного пункту Водяне. На цій ділянці з початком доби ворог застосував міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а в обідній час – ручний протитанковий гранатомет.

Також двічі впродовж доби вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового гранатомета ворог відкривав поблизу Південного. Пострілами з великокаліберного кулемета противник провокував наших захисників у районі Луганського.

Зазначається, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Крім того, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання.

Нагадаємо, минулої доби бойовики також здійснили шість порушень домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи.