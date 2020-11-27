Мінцифра обіцяє мільйон хакерам, які зламають "Дію"

Кіберфахівці тестуватимуть застосунок на вразливість

Кіберфахівці тестуватимуть застосунок на вразливість

Фото з відкритих джерел

Міністерство цифрової трансформації України запускає багбаунті з пошуку вразливостей у застосунку "Дія" з призовим фондом 1 млн грн.

Про це віцепрем'єрміністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму Facebook, повідомляє RegioNews.

Мінцифра планує провести багбаунті для білих хакерів з усього світу на платформі Bugcrowd — одній з найвідоміших міжнародних компаній, що спеціалізується на кібербезпеці та багбаунті-програмах.

Мінцифра запускає багбаунті з пошуку вразливостей у застосунку Дія з призовим фондом 1 млн грн. Ми постійно працюємо над... Posted by Михайло Федоров on Friday, November 27, 2020

Тестування відбуватиметься онлайн. Призовий фонд становитиме $35 тисяч або 1 млн грн. Нагороди будуть розподілені за 5 категоріями вразливостей — від найменш до найбільш небезпечних.

Чи загрожує багбаунті застосунку Дія? Ні. Білі хакери ламатимуть "тестовий застосунок". Ми створимо окреме середовище для пошуку багів, яке не буде містити персональні дані. Зараз фіналізуємо деталі щодо правил багбаунті, умов участі та класифікації типів вразливостей по категоріях. У грудні відкриваємо прийом заявок, - написав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шмигаль планує зробити Україну другою в світі країною, яка протидіятиме ковіду "цифрою".