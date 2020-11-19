Кіберполіція викрила зловмисників на привласненні коштів банків на майже 1,5 млн гривень

Зловмисникам загрожує до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна

Зловмисникам загрожує до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна

Фото: Департамент кіберполіції НПУ

Співробітники кіберполіції Києва викрили п'ятьох громадян, які видавали себе за ІТ-спеціалістів фінансової установи. Під виглядом "тестування платіжної системи" вони здійснили незаконні перекази грошей на підконтрольні рахунки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на департамент кіберполіції.

Так, кіберполіція встановила, що до правопорушення причетні п’ятеро фігурантів віком 24-35 років. Двоє з них наразі відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

Зловмисники телефонували до банку, видаючи себе за працівників IT-підтримки цієї ж установи. Під виглядом перевірки платіжної системи вони переконали касира здійснити кілька "тестових" операцій. Проте виявилося, що таким чином правопорушники здійснювали транзакції на підконтрольні їм рахунки.

У результаті таких дій, вони незаконно привласнили 1,4 мільйона гривень банківської установи.

За місцями проживання фігурантів, а також у місці відбування покарання правоохоронці провели обшуки. Як речові докази вилучено ноутбук, мобільні телефони, банківські та сім-карти.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині спіймали групу хакерів, які незаконно втрутились в електронні системи вишів.