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19 листопада 2020, 14:39 89

Кіберполіція викрила зловмисників на привласненні коштів банків на майже 1,5 млн гривень

19 листопада 2020, 14:39 89
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Фото: Департамент кіберполіції НПУ
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Співробітники кіберполіції Києва викрили п'ятьох громадян, які видавали себе за ІТ-спеціалістів фінансової установи. Під виглядом "тестування платіжної системи" вони здійснили незаконні перекази грошей на підконтрольні рахунки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на департамент кіберполіції.

Так, кіберполіція встановила, що до правопорушення причетні п’ятеро фігурантів віком 24-35 років. Двоє з них наразі відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

Зловмисники телефонували до банку, видаючи себе за працівників IT-підтримки цієї ж установи. Під виглядом перевірки платіжної системи вони переконали касира здійснити кілька "тестових" операцій. Проте виявилося, що таким чином правопорушники здійснювали транзакції на підконтрольні їм рахунки.

У результаті таких дій, вони незаконно привласнили 1,4 мільйона гривень банківської установи.

За місцями проживання фігурантів, а також у місці відбування покарання правоохоронці провели обшуки. Як речові докази вилучено ноутбук, мобільні телефони, банківські та сім-карти.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині спіймали групу хакерів, які незаконно втрутились в електронні системи вишів.

кримінал банки поліція шахраї кіберзахист
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