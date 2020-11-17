У Полтаві "злили” в мережу персональні дані 34 тисяч мешканців

У відкритому доступі опинилися особисті дані 34 тисяч мешканців Полтави та близько 30 телефонних розмов із ними

У відкритому доступі опинилися особисті дані 34 тисяч мешканців Полтави та близько 30 телефонних розмов із ними

Фото: poltava.to

Сьогодні, 17 листопада, у Полтаві в інтернет “злили” персональні дані 34 тисяч мешканців міста.

Про це повідомляє інтернет-видання "Полтавщина”, передає RegioNews.

База містить повні імена людей, їхні телефони та адреси, і подана так, ніби цих осіб "підкупив” продуктовими наборами та грошима кандидат у міські голови Олександр Мамай. Команда останнього причетність до бази заперечує.

Видання повідомляє, що посилання на гугл-диск під назвою "Выборы 2020” опублікували із фейкового Facebook-акаунту "Наталія Опанасенко” у групі "У Полтаві (Полтава, Poltava, Poltawa)” в мережі Facebook.

На сьогодні, це найбільша полтавська Facebook-спільнота, яка має понад 86 тисяч підписників. Основними її адміністраторами є чинні або колишні працівники "PTV Полтавське телебачення". Через 40 хвилин після публікації допис видалили, але доступ до самого архіву досі відкритий”, - пише видання.

В опублікованих даних є два файли з таблицями, у яких містяться ПІБ людей, номери їхніх телефонів та адреси проживання.

Випадковим перебором серед знайомих, редакція "Полтавщини” перевірила, що номери відповідають реальним контактам власників, які є особами пенсійного віку, а ось адреси подекуди не збігаються”, - зазначають журналісти.

Крім бази імен і телефонів, у папці розміщені 29 аудіозаписів із дзвінками деяким абонентам зі списку. В усіх випадках розмова починається з одного шаблону. Молодий чоловік перепитує у людини її ім’я, представляється і каже, що телефонує від Олександра Федоровича (Мамая). Далі він уточнює, чи ця людина отримувала продовольчий пакет від команди Мамая.

Далі чоловік ділиться тим, що такі пакети роздавали у жовтні цього року, але отримали їх "не всі учасники програми”, і дзвонить він з метою виявити таких людей. І якщо співрозмовник ствердно відповідає і щодо жовтня "Артур” питає про листопад — і далі в тому ж дусі. Потім він обіцяє внести зміни до внутрішньої бази і каже, що людина, найімовірніше має отримати ще винагороду за "виконану роботу на виборах" або "ще продуктовий набір". У першому випадку він зазвичай називає суму у 500 грн і явно натякає на винагороду для агітаторів”, - йдеться в публікації.

Дві фотографії з частиною списку нібито таких агітаторів також є у папці на гугл-диску. Там 21 ім’я тих, хто нібито отримав продуктові пакети та грошові винагороди з сумами виплат та підписами (імовірно, тих, хто отримав).

У команді Олександра Мамая заперечили причетність до розробки цієї бази та володіння такою папкою у хмарному сховищі.

Інформацію про Facebook-пост і відкриту базу журналісти видання "Полтавщина” передали до ГУ НП в Полтавській області. Відділ комунікації поліції спрямував інформацію за належністю. Поліцейські перевіряють дані на порушення та можливість відкриття провадження.

Нагадаємо, на місцевих виборах у Полтаві випустили "соцопитування" від імені померлого півроку тому соціолога.