В Мінцифрі розказали, хто отримає по вісім тисяч гривень COVID-допомоги

Фінансова допомога надаватиметься одноразово

Фінансова допомога надаватиметься одноразово

Фото: з відкритих джерел

По вісім тисяч гривень фінансової допомоги отримають понад мільйон українців, які зупинили роботу на час карантину "вихідного дня".

Як передає RegioNews, про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

Так, на допомогу від держави можуть розраховувати ті працівники або ФОП, які мають одну із шести категорій Класифікації видів економічної діяльності:

47 - Роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами);

55 - Тимчасове розміщування;

56 - Діяльність із забезпечення стравами та напоями;

59.14 - Демонстрація кінофільмів;

90 - Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;

93 - Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг.

"Одна з 6 категорій КВЕД має бути заявлена першою у реєстраційних відомостях на 31.10.2020. Загальний обсяг за цим напрямком становитиме 10 млрд гривень", - зазначив Федоров.

За його словами, фінансова допомога буде надаватися одноразово.

Програма підтримки за ініціативи президента України прийнята урядом та спрямована на розгляд до Верховної Ради", - додав віцепрем'єр.

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