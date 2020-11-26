15:04  25 листопада
Уряд погодив звільнення Олексія Петрова з посади голови Закарпатської ОДА
14:59  25 листопада
Кабмін виділив додаткові кошти на кисень у лікарнях Чернігівщини
08:11  26 листопада
Три порушення за добу: у штабі ООС розповіли про дії бойовиків на Донбасі
UA | RU
UA | RU
26 листопада 2020, 08:42 2

В Мінцифрі розказали, хто отримає по вісім тисяч гривень COVID-допомоги

26 листопада 2020, 08:42 2
Читайте также на русском языке
Фінансова допомога надаватиметься одноразово
Фінансова допомога надаватиметься одноразово
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

По вісім тисяч гривень фінансової допомоги отримають понад мільйон українців, які зупинили роботу на час карантину "вихідного дня".

Як передає RegioNews, про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

Так, на допомогу від держави можуть розраховувати ті працівники або ФОП, які мають одну із шести категорій Класифікації видів економічної діяльності:

  • 47 - Роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами);
  • 55 - Тимчасове розміщування;
  • 56 - Діяльність із забезпечення стравами та напоями;
  • 59.14 - Демонстрація кінофільмів;
  • 90 - Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;
  • 93 - Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг.

"Одна з 6 категорій КВЕД має бути заявлена першою у реєстраційних відомостях на 31.10.2020. Загальний обсяг за цим напрямком становитиме 10 млрд гривень", - зазначив Федоров.

За його словами, фінансова допомога буде надаватися одноразово.

Програма підтримки за ініціативи президента України прийнята урядом та спрямована на розгляд до Верховної Ради", - додав віцепрем'єр.

Нагадаємо, Кабмін може ввести жорсткий локлаун на новорічні свята - Шмигаль.

коронавірус вакцина карантин Мінцифри бюджет
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Адвокат Голика подумала, що її клієнт – злочинець. Тому вирішила натиснути на ЗМІ
Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »