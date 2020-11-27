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27 ноября 2020, 21:07 5

Минцифра обещает миллион хакерам, которые взломают "Дию"

27 ноября 2020, 21:07 5
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Киберспециалисты будут тестировать приложение на уязвимость
Фото из открытых источников
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Министерство цифровой трансформации Украины запускает багбаунти по поиску уязвимостей в приложении "Дия" с призовым фондом 1 млн грн.

Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил своем Facebook, сообщает RegioNews.

Минцифра планирует провести багбаунти для белых хакеров со всего мира на платформе Bugcrowd — одной из самых известных международных компаний, специализирующихся на кибербезопасности и багбаунти-программах.

Мінцифра запускає багбаунті з пошуку вразливостей у застосунку Дія з призовим фондом 1 млн грн. Ми постійно працюємо над...

Posted by Михайло Федоров on Friday, November 27, 2020

Тестирование будет проходить онлайн. Призовой фонд составит $35 тысяч или 1 млн грн. Награды будут распределены по 5 категориям уязвимостей — от наименее к наиболее опасным.

Угрожает ли багбаунти приложению "Дия"? Нет. Белые хакеры будут ломать "тестовое приложение". Мы создадим отдельное среду для поиска багов, которая не будет содержать персональные данные. Сейчас финализируем детали относительно правил багбаунти, условий участия и классификации типов уязвимостей по категориям. В декабре открываем прием заявок, - написал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Шмыгаль планирует сделать Украину второй в мире страной, которая будет противодействовать ковиду "цифрой".

Михаил Федоров приложение Минцифры киберзащита данные
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