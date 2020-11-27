У Луцьку депутати міської ради восьмого скликання провели першу сесію
У Луцьку 27 листопада відбулась перша сесія міської ради восьмого скликання. Через карантинні обмеження засідання пройшло не в стінах Луцької міської ради, а в міському Палаці культури.
Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.
Сесійне засідання розпочали із спільної молитви священнослужителів всіх конфесій міста та виконання гімну. На першу сесію зареєструвалося 42 депутати.
Голова територіальної виборчої комісії Марія Парфенюк оголосила офіційні результати виборів, а новообраний міський голова Ігор Поліщук склав присягу.
До Луцької міської ради увійшли шість політсил: "За майбутнє” - 13 депутатів, "Європейська Солідарність” - 9 депутатів, "Свідомі” - 6 депутатів, "Слуга народу” - 5 депутатів, "Свобода” - 5 депутатів, "Батьківщина” - 4 депутати.
Нагадаємо, у другому турі виборів мера Луцька переміг Ігор Поліщук - ОПОРА.
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