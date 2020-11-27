"Слуга народу” Скляров з другої спроби обраний головою Київської облради

Він отримав 44 голоси депутатів із необхідних 43

Він отримав 44 голоси депутатів із необхідних 43

Фото: із відкритих джерел

Головою Київської обласної ради з другої спроби депутати обрали представника партії “Слуга народу” і першого заступника голови Київської ОДА Олександра Склярова.

Про це повідомляється на офіційному сайті Київської обласної ради, передає RegioNews.

За Склярова шляхом таємного голосування проголосували представники партій "Слуга народу”, "Батьківщина” та ОПЗЖ. Він отримав 44 голоси із необхідних 43.

Голова обласної ради склав присягу посадової особи місцевого самоврядування та подякував депутатам за виявлену довіру.

Як повідомляють ЗМІ, його суперник із фракції "За майбутнє” Ярослав Москаленко після початку голосування взяв самовідвід і пообіцяв оскаржувати результати голосування.

Нагадаємо, 25 листопада Київська облрада провалила вибори глави, жоден з кандидатів не набрав достатньо голосів.

Також повідомлялось, що 27 листопада в Київській облраді відбулася бійка за участю депутатів та поліції.