В Луцке депутаты городского совета восьмого созыва провели первую сессию
В Луцке 27 ноября состоялась первая сессия городского совета восьмого созыва. Из-за карантина заседание прошло не в стенах Луцкого городского совета, а в городском Дворце культуры.
Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.
Пленарное заседание начали с общей молитвы священнослужителей всех конфессий города и исполнения гимна. На первую сессию зарегистрировалось 42 депутата.
Председатель территориальной избирательной комиссии Мария Парфенюк объявила официальные результаты выборов, а новоизбранный мэр Игорь Полищук принял присягу.
В Луцкий городской совет вошли шесть политсил: "За будущее" - 13 депутатов, "Европейская Солидарность" - 9 депутатов, "Свидоми" - 6 депутатов, "Слуга народа" - 5 депутатов, "Свобода" - 5 депутатов, "Батькивщина" - 4 депутата.
Напомним, во втором туре выборов мэра Луцка победил Игорь Полищук - ОПОРА.
Читайте также: Стали известны результаты выборов-2020 в Волынской области.