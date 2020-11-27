В Луцке депутаты городского совета восьмого созыва провели первую сессию

27 ноября 2020

И пан, и не пропал: как действующий мэр Ужгорода обломал последнюю надежду "Слуги народа" на Закарпатье

«Кто угодно, только не Андриив» - с таким желанием шел на выборы городского головы Ужгорода 21 кандидат. Ужгородцы выбрали 22-го – именно Богдана Андриива