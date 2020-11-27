13:46  27 ноября
29 ноября второй тур местных выборов состоится лишь в Черновцах
18:33  27 ноября
Зеленский назначил председателем Харьковской ОГА Айну Тымчук: что о ней известно
18:15  27 ноября
На Донбассе боевики пять раз обстреляли украинские позиции
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2020, 19:56 91

В Луцке депутаты городского совета восьмого созыва провели первую сессию

27 ноября 2020, 19:56 91
Читайте також українською мовою
Во время сессии новоизбранные депутаты получили удостоверения
Во время сессии новоизбранные депутаты получили удостоверения
Фото: Суспільне
Читайте також
українською мовою

В Луцке 27 ноября состоялась первая сессия городского совета восьмого созыва. Из-за карантина заседание прошло не в стенах Луцкого городского совета, а в городском Дворце культуры.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Пленарное заседание начали с общей молитвы священнослужителей всех конфессий города и исполнения гимна. На первую сессию зарегистрировалось 42 депутата.

Председатель территориальной избирательной комиссии Мария Парфенюк объявила официальные результаты выборов, а новоизбранный мэр Игорь Полищук принял присягу.

В Луцкий городской совет вошли шесть политсил: "За будущее" - 13 депутатов, "Европейская Солидарность" - 9 депутатов, "Свидоми" - 6 депутатов, "Слуга народа" - 5 депутатов, "Свобода" - 5 депутатов, "Батькивщина" - 4 депутата.

Напомним, во втором туре выборов мэра Луцка победил Игорь Полищук - ОПОРА.

Читайте также: Стали известны результаты выборов-2020 в Волынской области.

Луцк Волынская область горсовет сессия депутаты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Городской совет Одессы переходит на дистанционный режим работы
27 ноября 2020, 19:31
"Слуга народа" Скляров со второй попытки избран главой Киевского облсовета
27 ноября 2020, 18:37
В Херсоне состоялась первая сессия новоизбранного городского совета
27 ноября 2020, 17:58
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
И пан, и не пропал: как действующий мэр Ужгорода обломал последнюю надежду "Слуги народа" на Закарпатье
Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Олег Саакян
Юрий Бутусов
Все блоги »