У Херсоні відбулась перша сесія новообраної міської ради

За результатами місцевих виборів у ній представлені депутати від п’яти партій

За результатами місцевих виборів у ній представлені депутати від п’яти партій

Фото: vgoru.org

Сьогодні, 27 листопада, відбулась перша сесія новообраної Херсонської міської ради, під час якої обраний мером Ігор Колихаєв та депутатський корпус склали присягу.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Під час урочистого засідання ексмер Володимир Миколаєнко передав Колихаєву символічний ключ від міста. Перша сесія Херсонської міської ради тривала менше години.

Під час неї депутати не голосували і не ухвалювали рішень, їх будуть приймати під час наступного засідання, дата якого стане відома пізніше.

У міській раді 8 скликання будуть працювати 54 депутати від п'яти партій: "Нам тут жити” - 17, ОПЗЖ - 11, "Слуга народу” - 10, "Блок Володимира Сальдо” - 9 і "Європейська солідарність” - 7.

Нагадаємо, у Херсоні через місяць після виборів оприлюднили список депутатів облради.

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