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27 листопада 2020, 16:46 88

У Сєвєродонецьку зірвалася перша сесія новоствореної районної ради

27 листопада 2020, 16:46 88
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Через відсутність приміщення для засідання районної ради сесію планували провести в сусідньому місті Рубіжне
Через відсутність приміщення для засідання районної ради сесію планували провести в сусідньому місті Рубіжне
Фото: ukrinform
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У місті Сєвєродонецьк Луганської області перша сесія новоствореної районної ради не відбулася через відсутність кворуму.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на голову Сєвєродонецької районної територіальної виборчої комісії Едуарда Севрюка, передає RegioNews.

За його словами, сесія мала відбутися вчора, 26 листопада у місті Рубіжному, але на засідання замість мінімальної кількості 36 депутатів приїхали лише 34.

Не з’явилась більшість обраних депутатів від партії "Опозиційна платформа – За життя”. Через відсутність кворуму сесія була визнана такою, що не відбулася”, - розповів Севрюк.

Він додав, що рішення про скликання нового засідання сесії будее прийняте на наступному засіданні ТРВК.

Довыдка: Сєвєродонецький район був створений влітку цього року в рамках адміністративно-територіальної реформи. До його складу увійшли міста Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ, а також частини Кремінського, Попаснянського та Новоайдарського районів.

На даний момент до Сєвєродонецької районної ради вважаються обраними 25 депутатів від ОПЗЖ, 21 – від партії Сергія Шахова "Наш край”, 5 від партії "Слуга народу” і 4 від "Опозиційного блоку”.

Нагадаємо, Уряд схвалив постанови Верховної Ради про перегляд меж семи міст України.

Сєвєродонецьк Луганська область райрада сесія депутати ТВК
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