В Северодонецке сорвалась первая сессия новосозданного райсовета

Из-за отсутствия помещения для заседания районного совета сессию планировали провести в соседнем городе Рубежное

Из-за отсутствия помещения для заседания районного совета сессию планировали провести в соседнем городе Рубежное

Фото: ukrinform

В городе Северодонецк Луганской области первая сессия новосозданного районного совета не состоялась из-за отсутствия кворума.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на председателя Северодонецкой районной территориальной избирательной комиссии Эдуарда Севрюка, передает RegioNews.

По его словам, сессия должна была состояться вчера, 26 ноября в городе Рубежное, но на заседание вместо минимального количества 36 депутатов приехали только 34.

Не явились большинство избранных депутатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Из-за отсутствия кворума сессия была признана несостоявшейся", - рассказал Севрюк.

Он добавил, что решение о созыве нового заседания сессии будет принято на следующем заседании ТРИК.

Справка: Северодонецкий район был создан летом этого года в рамках административно-территориальной реформы. В его состав вошли города Северодонецк, Рубежное и Лисичанск, а также части Кременского, Попаснянского и Новоайдарского районов.

В данный момент в Северодонецкий районный совет считаются избранными 25 депутатов от ОПЗЖ, 21 - от партии Сергея Шахова "Наш край", 5 от партии "Слуга народа" и 4 от "Оппозиционного блока".

Напомним, Правительство одобрило постановления Верховной Рады о пересмотре границ семи городов Украины.