Кількість заступників мера Івано-Франківська зросла вдвічі, їх буде 10

Під час сесії депутати погодили структуру виконавчих органів міської ради

Під час сесії депутати погодили структуру виконавчих органів міської ради

Фото: із відкритих джерел

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків буде мати 10 заступників.

Про це у Facebook повідомляє Івано-Франківська міська рада, передає RegioNews.

Таке рішення було ухвалене під час першої сесії новообраної міської ради Івано-Франківська. Також депутати погодили структуру виконавчих органів міської ради.

Раніше у міського голови Івано-Франківська було п’ять заступників.

Так, першою заступницею Марцінківа стала Вікторія Сусаніна, заступниками – Вікторія Дротянко, Олександр Левицький, Віталій Федорів, Руслан Гайда, Микола Вітенко, Тарас Полатайко, Петро Шкутяк, Михайло Смушак, Ігор Шевчук.

Зокрема, звільнений з посади голови Івано-Франківської ОДА 5 листопада Віталій Федорів на посаді заступника мера буде відповідати за дороги, транспорт, освітлення та призначення старост у селах, які приєднались до Івано-Франківська.

Нагадаємо, Марцінків знову очолив Івано-Франківськ, він набрав 84,78% голосів на виборах 25 жовтня.

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