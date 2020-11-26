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26 листопада 2020, 16:15 162

Кількість заступників мера Івано-Франківська зросла вдвічі, їх буде 10

26 листопада 2020, 16:15 162
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Під час сесії депутати погодили структуру виконавчих органів міської ради
Під час сесії депутати погодили структуру виконавчих органів міської ради
Фото: із відкритих джерел
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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків буде мати 10 заступників.

Про це у Facebook повідомляє Івано-Франківська міська рада, передає RegioNews.

Таке рішення було ухвалене під час першої сесії новообраної міської ради Івано-Франківська. Також депутати погодили структуру виконавчих органів міської ради.

Раніше у міського голови Івано-Франківська було п’ять заступників.

Так, першою заступницею Марцінківа стала Вікторія Сусаніна, заступниками – Вікторія Дротянко, Олександр Левицький, Віталій Федорів, Руслан Гайда, Микола Вітенко, Тарас Полатайко, Петро Шкутяк, Михайло Смушак, Ігор Шевчук.

Зокрема, звільнений з посади голови Івано-Франківської ОДА 5 листопада Віталій Федорів на посаді заступника мера буде відповідати за дороги, транспорт, освітлення та призначення старост у селах, які приєднались до Івано-Франківська.

Нагадаємо, Марцінків знову очолив Івано-Франківськ, він набрав 84,78% голосів на виборах 25 жовтня.

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