У Верховній Раді створюється нове об'єднання, - нардеп

Воно буде "на чолі "Слуги народу"

Воно буде "на чолі "Слуги народу"

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За словами Олександра Качури, всередині «Слуги народу» є люди, які не поділяють прагнень партії.

Про це народний депутат Олександр Качура заявив в ефірі каналу "Україна 24", повідомляє RegioNews.

Народний депутат від "Слуги народу" повідомив, що створює міжфракційне об’єднання, "яке буде на чолі "Слуги народу".

Якщо хтось із представників монобільшості забуває, з якими гаслами, з якими програмними цілями ми йшли на вибори — це їхні проблеми. На сьогодні ми об'єднуємося, це така внутрішня інформація, ми об'єднуємося з людьми, яким небайдужа доля цієї держави. Я зараз створюю міжфракційне об'єднання, яке буде на чолі "Слуги народу", — сказав він.

Він додав, що вважає, що "президента зараз обманюють", але "президент розумний, він розбереться".

Я робитиму все для того, щоб у президента Зеленського вийшло. Тому що є зрадники всередині, які зараз розповідають абсолютно протилежні тези, з якими йшла інша політична партія, і сповідують їхню ідеологію — це їхні проблеми. Те, що президента зараз обманюють — це теж їхні проблеми. Президент розумний, він розбереться, він відсіє все це лушпиння, — сказав Качура.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Раді та уряді незадоволені деякими міністрами.