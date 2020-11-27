В Верховной Раде создается новое объединение, - нардеп
По словам Александра Качуры, внутри «Слуги народа» есть люди, которые не разделяют стремлений партии.
Об этом народный депутат Александр Качура заявил в эфире канала "Украина 24", сообщает RegioNews.
Народный депутат от "Слуги народа" сообщил, что создаёт межфракционное объединение, "которое будет во главе "Слуги народа".
Если кто-то из представителей монобольшинства забывает, с какими лозунгами, с какими программными целями мы шли на выборы — это их проблемы. На сегодня мы объединяемся, это такая внутренняя информация, мы объединяемся с людьми, которым небезразлична судьба этого государства. Я сейчас создаю межфракционное объединение, которое будет во главе "Слуги народа", — сказал он.
Он добавил, что считает, что "президента обманывают", но "президент умный, он разберется".
Я буду делать все для того, чтобы у президента Зеленского получилось. Потому что предатели внутри, которые сейчас рассказывают абсолютно противоположные тезисы, с которыми шла другая политическая партия, и исповедуют их идеологию — это их проблемы. То, что президента обманывают — это тоже их проблемы. Президент умный, он разберется, он отсеет всю эту шелуху, — сказал Качур.
Напомним, ранее сообщалось, что в Раде и правительстве недовольны некоторыми министрами.