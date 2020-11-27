В Верховной Раде создается новое объединение, - нардеп

Оно будет "во главе "Слуги народа"

Оно будет "во главе "Слуги народа"

Фото из открытых источников

По словам Александра Качуры, внутри «Слуги народа» есть люди, которые не разделяют стремлений партии.

Об этом народный депутат Александр Качура заявил в эфире канала "Украина 24", сообщает RegioNews.

Народный депутат от "Слуги народа" сообщил, что создаёт межфракционное объединение, "которое будет во главе "Слуги народа".

Если кто-то из представителей монобольшинства забывает, с какими лозунгами, с какими программными целями мы шли на выборы — это их проблемы. На сегодня мы объединяемся, это такая внутренняя информация, мы объединяемся с людьми, которым небезразлична судьба этого государства. Я сейчас создаю межфракционное объединение, которое будет во главе "Слуги народа", — сказал он.

Он добавил, что считает, что "президента обманывают", но "президент умный, он разберется".

Я буду делать все для того, чтобы у президента Зеленского получилось. Потому что предатели внутри, которые сейчас рассказывают абсолютно противоположные тезисы, с которыми шла другая политическая партия, и исповедуют их идеологию — это их проблемы. То, что президента обманывают — это тоже их проблемы. Президент умный, он разберется, он отсеет всю эту шелуху, — сказал Качур.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде и правительстве недовольны некоторыми министрами.